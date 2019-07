Ce a spus, Catalin Botezatu, despre nunta lui Brigitte cu Florin Patrama: Cred ca...

Catalin Botezatu 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Duminica, Florin Pastrama a luat-o de sotie pe Brigitte Sfat, si in fata lui Dumnezeu. Daca, in urma cu o luna, el a adus-o in fata Ofiterului Starii Civile pe femeia pe care o iubeste de mai bine de jumatate de an, acum, a facut si nunta cu bruneta. ”Ma simt foarte fericit, ii multumesc bunului Dumnezeu ca mi-a dat-o pe Brigitte. Are un suflet deosebit. Ma iubeste, o iubesc foarte tare si eu. Ma mai atinge, asa, la cateva zile, dar e bine. Ca daca o face, nu mai gresesc si chiar ii multumesc pentru lucrul asta”, a fost declaratia data imediat reporterilor PROTV la nunta. Prima reactie a Ralucai Podea dupa ce fostul ei iubit s-a casatorit cu Brigitte Nastase Florin Pastrama s-a insura ...