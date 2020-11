Ce a spus Ludovic Orban despre declaratia controversata a lui Nelu Tataru ca “toți romanii sunt vinovați” pentru actualul sistem de sanatate

Prim-ministrul Ludovic Orban îi ia apărarea ministrului Sănătăţii, Nelu Tătaru, după ce demnitarul declarase că „toţi românii sunt vinovaţi” pentru ceea ce se întâmplă în sistemul de sănătate. „Într-un moment dificil a făcut o declaraţie. Întotdeauna există vinovaţi individuali pentru orice tragedie. Acum, prioritatea noastră este să găsim soluţii pentru a ne asigura că totul […] The post Ce a spus Ludovic Orban despre declaraţia controversată a lui Nelu Tătaru că “toți românii sunt vinovați” pentru actualul sistem de sănătate appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.