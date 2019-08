Ce a spus Simona Halep dupa calificarea  in sferturi la Toronto

Simona Halep 3 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Simona Halep, locul 4 WTA, a declarat ca se bucura ca a reusit calificarea in sferturi la Toronto, ea apreciind ca incepe sa revina la ritmul de joc avut la Wimbledon. "Singura provocare pe care o am este sa castig urmatorul meci. Nu conteaza impotriva cui joc. Faptul ca sunt din nou in sferturi aici inseamna mult pentru mine. Simt ca parca imi reintru in ritmul pe care l-am avut la Wimbledon. Am fost putin ingrijorata dupa vacanta, dar e normal sa mai iei si o pauza", a declarat Halep dupa meciul cu Svetlana Kuznetova. Un nou lider mondial in clasamentul WTA, dupa meciurile de ieri, de la Rogers Cup Simona Halep, locul 4 WTA si favorita 4, s-a calificat in sferturile de finala ale turneului ...