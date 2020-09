Ce așteptari are ministrul Sanatații in perioada urmatoare

Ministrul Sănătăţii, Nelu Tătaru, a declarat că nu se aşteaptă la “un nou lockdown”- stare de urgenţă cu izolare la domiciliu -, ci doreşte ca toată lumea să respecte regulile pentru prevenirea răspândirii noului coronavirus. Nelu Tătaru nu a mai revenit la declarațiile privind a doua cocoașă a valului pandemic, așa cum a făcut-o în […] The post Ce așteptări are ministrul Sănătății în perioada următoare appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.