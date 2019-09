Ce a transmis Rusia dupa explozia produsa intr-un laborator ce contine virusul variolei

explozie 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Rusia a dezmintit marti existenta unui risc de contaminare dupa ce o explozie si un incendiu s-au produs intr-un fost centru de dezvoltare a armelor biologice din epoca sovietica, unul dintre cele doar doua laboratoare din lume care contin fiole cu virusul variolei, informeaza AFP. Explozia a avut loc luni in 'Vektor', in prezent un centru de cercetari in domeniul virusurilor si biotehnologiilor administrat de catre statul rus, in care se afla, printre altele, si virusul Ebola. Laboratoarele acestui centru se situeaza in regiunea Novosibirsk din Siberia. Potrivit agentiei de supraveghere sanitara Rospotrebnadzor, explozia a fost provocata de un cilindru de gaz si a declansat un incendiu in spatiile ...