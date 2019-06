Ce amenda a primit stapanul Amstaff-ului care a atacat un caine pe strada. Femeia ranita este revoltata

Amstaff google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Incidentul in urma caruia un caine a fost sfasiat de un Amstaff, pe o strada din Capitala, s-a incheiat cu o amenda de 500 de lei. Dupa ce a evitat camerele jurnalistilor in timpul zilei, stapanul cainelui de lupta a ajuns la audieri abia luni seara. La pranz a trimis-o in locul lui pe femeia care apare in imaginile care surprind atacul. Legea este mult prea blanda, sustine stapana catelului atacat. La Sectia 8 de Politie a ajuns femeia care apare in imaginile ce suprind atacul Amstaff-ului. Ea tine lesa in mana si incearca in zadar sa stapaneasca animalul inclestat in blana celuilalt. La politie, ea le-a povestit anchetatorilor ca locuieste in zona si ca incerca sa recupereze cainele dezlantuit, du ...