Ce amenzi au luat organizatorii unei petreceri nocturne pe plaja Tuzla

Jandarmii constănţeni i-au amendat, în cursul vineri noapte, cu 10.000 lei pe organizatorul şi participanţii la o petrecere pe plaja din comuna Tuzla, pentru nerespectarea măsurilor de prevenire a răspândirii virusului SARS-CoV-2, transmite Agerpres. Locul este recunoscut pentru discreție, însă imaginile video postate de jandarmerie arată că oamenii legii au pândit evenimentul. Potrivit unui comunicat […]