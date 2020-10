Ce ar putea fi de fapt COVID? Scenariu sumbru al medicilor, dupa ce un ieșean s-a infectat de trei ori

Un ieșean s-a infectat cu Covid-19 a treia oară, iar medicii încep să ia în calcul un scenariu care dă fiori: noul coronavirus ar putea fi o boală autoimună, o infecție cronică, precum HIV/SIDA. Profilul bolnavului de Covid-19 s-a schimbat substanțial, simptome precum pierderea gustului sau a mirosului, decisive până acum, nemaifiind relevante acum în […] The post Ce ar putea fi de fapt COVID? Scenariu sumbru al medicilor, după ce un ieșean s-a infectat de trei ori appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.