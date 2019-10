Ce ar trebui sa verifice procurorii – familia Madalinei Mezei, Clanul Capitan, și afacerile paguboase pentru Tarom

Fostul director al Tarom, Mădălina Mezei, este audiată, luni, de procurorii Direcției Naționale Anticorupție, care ar face bine să verifice și afacerile familiei acesteia, un adevărat clan în aviația civilă, care a făcut și a desfăcut tot ce a vrut. Clanul Căpitan, căci acesta este numele de fată al Mădălinei Mezei, îl are drept cap The post Ce ar trebui să verifice procurorii – familia Mădălinei Mezei, Clanul Căpitan, și afacerile păguboase pentru Tarom appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.