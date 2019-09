Ce arme secrete are Boris Johnson impotriva Brexitului

Brexit 0 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Premierul pare in corzi, dupa loviturile aplicate de Camera Comunelor, care blocheaza un Brexit fara acord dar si alegeri anticipate. Fals. Fostul premier britanic John Major a dezvaluit metoda pe care actualul premier, Boris Johnson, o va folosi pentru a impune un Brexit fara acord Camerei Comunelor la sfarsitul lunii octombrie. Este vorba de un instrument statutar cunoscut sub numele de Ordin de Consiliu. Daca ar fi instituit acest Ordin, el ar suspenda efectul legii partizanilor ramanerii in UE, cunoscuta ca Benn Act, care interzice premierului sa paraseasca Uniunea fara acord. La emisiunea de la BBC Question Times, presedintele Partidului Conservator, James Cleverly, a refuzat sa excluda posibilitatea fol ...