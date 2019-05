Ce artisti vro urca pe scena festivalului UNTOLD . In ce perioada are loc evenimentul

Cea mai nouă scenă a festivalului UNTOLD, scena Fortune e un epicentru de forță electronică transcendentală și reunește an de an la Cluj-Napoca, comunitatea internațională de muzică trance, alături de pionierii și formatorii acestui „sound”.Potrivit organizatorilor, pe lângă nume sonore precum ATB, Andrew Rayel, Cosmic Gate, Christina Novelli, Emma Hewitt sau Giuseppe Ottaviani, conceptul FORTUNE by UNTOLD se axează pe muzica trance însă surprinde cu o îmbinare armonioasă a mai multor subgenuri de muzică electronică precum progressive house, melodic techno, psy sau hardstyle a căror melodicitate au în comun elemente atmosferice de visare si euforie specifice muzicii trance.Una dintre cele mai apreciate scene din tărâmul festivalului UNTOLD, scena Forest e picnicul muzical al celui mai așteptat eveniment muzical din Europa. E casa muzicienilor și a trupelor live, cu o audiență primitoare, adesea instalându-se jos pe iarbă, ca o mare familie, într-o atmosferă care face aproape insesizabilă diferența dintre scenă și public.Atitudinea de la Forest evocă spiritul pădurii, fiind susținută de frecvențe indie pop, interferate plăcut de dub și reggae, într-o ascensiune delicată spre nu jazz și câteva acte surpriză. Dintre cele din anul acesta amintim: Akua Naru, Alborosie, Alexandrina, Morcheeba, Sevdaliza, Tanya Stephens & Royal Roots.Festivalul UNTOLD are loc în perioada 1-4 august, la Cluj-Napoca.