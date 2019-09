Ce au decis magistratii cu afaceristul care a dat milioane pentru a finanta Brexitul

brexit google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Agentia britanica de lupta impotriva crimei organizate (NCA) a conchis marti ca nu exista nereguli in finantarea campaniei in vederea rederendumului in favoarea iesirii Regatului Unit din Uniunea Europeana (UE) in 2016 de catre omul de afaceri Arron Banks, un mare finantator al Brexitului, relateaza AFP. Cazul a fost semnalat NCA in octombrie 2018, de cattre Comisia Electorala britanica. Ancheta NCA se intreba despre originea finantarii in valoare de opt milioane de lire sterline, acordata sub forma de imprumuturi de catre Arron Banks organizatiei Better for the Country (BFTC), care finanta campania miscarii in favoarea Brexitului Leave.EU, careia Arron Banks ii era unul dintre fondatori. LOVITURA pentru prem ...