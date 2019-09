Ce au decis magistratii in cazul dosarului lui Darius Valcov

Darius Valcov google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Inalta Curte de Casatie si Justitie a decis sa amane pentru 15 octombrie dosarul in care Darius Valcov a fost condamnat in prima instanta la 8 ani de inchisoare pentru trafic de influenta si spalare de bani, deoarece Curtea Constitutionala nu a motivat decizia pe completurile specializate. Magistratii instantei supreme au amanat (decizie luata cu majoritate), marti, dosarul in care Darius Valcov a fost cercetat pentru trafic de influenta si spalare de bani, deoarece Curtea Constitutionala nu a motivat decizia pe completurile specializate. Valcov nu s-a prezentat la termenul de marti. Darius Valcov contesta controlul judiciar dispus de DIICOT Urmatorul termen va avea loc pe 15 octombrie. Pe 3 iulie 201 ...