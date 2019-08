Ce au descoperit anchetatorii astazi in curtea lui Gheorghe Dinca

curte Dinca google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Criminalistii au terminat cercetarile in curtea lui Gheorghe Dinca. Acestea vor fi reluate incepand de luni. Astazi a fost o noua zi de sapaturi la curtea lui Dinca, ar fi si ultima, spun unele surse. Deocamdata nu s-ar fi gasit nimic cu valoare, dar ramane sa vedem exact ce au ridicat criminalistii. Toate obiectele vor ajunge la IML. Destainuri INCREDIBILE in cazul "Caracal"! Medicul de garda vorbeste despre noaptea rapirii Anchetatorii vor reveni la locuinta inculpatului luni pentru a vedea ce e in acea groapa betonata si daca zidurile ascund ceva. Vor sa darmane cateva ziduri din locuinta. Gheorghe Dinca a fost si el prezent astazi la cercetari. Avocatul familiei Luizei Melencu, ...