Ce au descoperit anchetatorii dupa trei perchezitii. La ce chinuri groaznice au fost supuse doua fetite de 6 si 8 ani

Politistii de la Brigada de Combatere a Criminalitatii Organizate Targu Mures, impreuna cu procurori DIICOT Targu Mures au facut trei perchezitii domiciliare in judetul Mures, la locuintele unor persoane banuite de trafic de minori, potrivit Inspectoratului General al Politiei, informeaza romaniatv. „Din cercetari a reiesit ca, de la inceputul anului si pana in prezent, un barbat, de 27 de ani si o femeie, de 31 de ani, ambii din judetul Mures, ar fi transportat pe raza muncipiului Cluj-Napoca, doua minore, de 6 ani, respectiv 8 ani, unde ar fi profitat de starea de vulnerabilitate a acestora si de imposibilitatea de a se apara si le-ar fi obligat sa apeleze in mod repetat la mila publicului, uneor ...