Ce au descoperit anchetatorii in laptopul lui Gheorghe Dinca

dinca foto libertatea camera google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); In laptopul detinut de Gheorghe Dinca au fost descoperite mai multe filme cu caracater sexual. Potrivit unor surse, nu este exclusa varianta in care vor aparea si filmari cu minore in urma verificarii integrale a calculatorului lui Dinca, iar ancheta, aflata in plina desfsurare, continua. Nu au fost oferite, pana acum, informatii referitoare la eventuale filmari in care sa apara Luiza Melencu si Alexandra Macesanu. Ce a auzit Luiza inainte sa fie rapita: ”Ai grija cu cine te urci in masina, mama!“ Criminalul din Caracal va fi dus astazi la DIICOT Craiova, acolo unde va asista la expertiza telefoanelor, a aparatului foto si a laptopului gasit la el acasa. Anchetatorii au gasi ...