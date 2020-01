top 1

Ancheta deschisa in cazul mortii regretatei Cristina Topescu este abia la inceput… Politistii, criminalistii au continuat cercetarile in cursul acestei zile si chiar si dupa ce intunericul s-a lasat. Cand au verificat cele doua masini parcate in fata casei indragitei prezentatoare TV, ei au facut o descoperire incredibila.

Ce au descoperit anchetatorii intr-una dintre masinile regretatei Cristina Topescu

Cristina Topescu s-a stins in patul ei, vegheata de cainii pe care ii adora si pentru care s-a luptat mult. Anchetatorii au stabilit ca decesul a survenit in preajma Anului Nou. In aceasta seara, anchetatorii care au mers din nou in locuinta sa au facut cercetari si in masinile pe care regretata vedeta le detinea. Cand au deschis usile masinii albe, ei au simtit un miros ingrozitor… pe bancheta din spate erau mai multe pungi pline cu carne, pe care prezentatoarea le-a cumparat ca sa isi hraneasca animalele de companie.

Colegii din Ministerul Sanatatii, acolo unde Cristina Topescu lucra de putin timp, au incercat sa dea de ea in perioada sarbatorilor. Nu au reusit, dar asta nu i-a pus pe ganduri.

“Suntem afectati si cumva loviti de o durere pe care este greu sa o explicam. Nu am fost alarmati cand in perioada sarbatorilor nu a mai fost abordabila. colegii au cautat-o insistent si nu a mai raspuns, am presupus ca a plecat din tara, mergea frecvent in Germania la mama dansei”, a declarat Horatiu Moldovan, Secretar de Stat in Minsiterul Sanatatii, relateaza observator.tv.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.