Ce au descoperit politistii intr-o masina care voia sa intre in Romania. Soferul si pasagerii au fost retinuti imediat

Politistii de combatere a criminalitatii organizate din Timis si procurorii D.I.I.C.O.T. au ridicat mai multe kilograme de amfetamina si 10 grame de cocaina, in urma unui control efectuat asupra unui autoturism. Ocupantii masinii au fost retinuti. Joi, 3 octombrie, politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Timisoara, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. – S.T. Timisoara si politistii Serviciului de Combatere a Criminalitatii Organizate Arad, s-au deplasat la Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac II, in vederea efectuarii unui control. In jurul orei 18.00, pe sensul de intrare in tara, s-a prezentat un autoturism, condus de un barbat, de 27 de ani, insotit de un barbat, de 23 de ani ...