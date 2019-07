Ce au facut echipele romanesti in preliminariile Europa League! Victorie clara pentru FCSB, esec greu de digerat pentru Viitorul - VIDEO

FCSB Alashkert google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); FCSB a castigat prima mansa a turului doi preliminar din Europa League, scor 3-0, pe terenul formatiei Alashkert din Armenia. Vicecampioana Romaniei a trait periculos in prima repriza, fiind salvata de doua ori de portarul Andrei Vlad, care a respins in situatii excelente de gol. FCSB a trecut peste evolutia slaba din startul meciului si si-a creat prima ocazie de a marca abia in minutul 52, cand Planici a reluat putin pe langa poarta armenilor. Minutul 60 a adus si deschiderea scorului, Florin Tanase reusind sa profite de o respingere gresita a portarului advers. Armenii au fost aproape de egalare in minutul 67, dar scorul a devenit 2-0 un minut mai tarziu, dupa ce Cristea a reluat perfect cu capul o c ...