Ce au gasit anchetatorii in groapa de gunoi de langa casa lui Gheorghe Dinca

Avocatul Tonel Pop a explicat ce au gasit anchetatorii langa casa lui Gheorghe Dinca, acolo unde oamenii legii aveau suspiciuni ca ar exista probe noi in cazul disparitiei Alexandrei Macesanu si Luizei Melencu. Din cate se pare, nu au fost gasite probe care sa arate ADN –ul Luizei. Femeia care a reclamat ca a fost violata de Gheorghe Dinca: „M-a tras de par, m-a pus in pat, apoi...'' "In prezent nu avem numai probele privind ADN-ul Alexandrei. Nu au fost gasite probe care sa arate ADN –ul Luizei. Referitor la faptul ca a indicat el sa se sape intr-o groapa de gunoi, nu stiu daca era o groapa de gunoi sau un loc un de a dus el diverse lucruri. Nu a indicat el. Nici m ...