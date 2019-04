Ce au gasit arheologii in Egipt. Nu se asteptau la asa ceva

mormant Luxor google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Arheologii au descoperit in vestul orasului Luxor un mormant neobisnuit de mare datand din timpul celei de a XVIII-a dinastii egiptene. El ar fi apartinut unui nobil pe nume Shedsu-Djehuty. Mormantul care a fost descoperit in anul 2018 are o vechime de 3.500 de ani, o dimensiune de 450 de metri patrati si optsprezece porti de intrare. INEDIT: Ce au gasit oamenii de stiinta intr-un sarcofag al unei mumii din Egiptul antic, deschis in direct Lucrarile de renovare ale mormantului au inceput la scurt timp dupa descoperire si au adus la lumina o curte imensa, o podea din gresie colorata si picturi murale ce infatiseaza diverse activitati, precum constructia de ambarcatiuni sau vanatoare. ...