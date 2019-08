Ce au gasit criminalistii la locuinta din Caracal

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Gheorghe Dinca, principalul suspect in cazul Caracal, a ajuns, astazi, la casa din Caracal unde le-ar fi ucis pe cele doua adolescente, si participa, alaturi de procurorii DIICOT, la verificari. Criminalistii au ridicat oase din vegetatie, care urmeaza sa ajunga la expertiza pentru a li se stabili originea. Barbatul suspect ca ar fi ucis doua adolescente se afla in ”Casa Groazei” din Caracal. Acesta trebuie sa fie in incinta locuintei in momentul in care cautarile sunt in desfasurare. Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . Avem si Instagram. gheorghe dinca : (sc_adv_out=window.sc_adv_ou ...