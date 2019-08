Ce-au gasit, ieri, scafandrii intr-un lac din Caracal

Ieri, autoritatile au facut o adevarata demonstratie de forta. Dupa ce au descins in mai multe locuinte din Dobrosloveni, la pontul unei clarvazatoare, politistii au mers la un lac din apropiere de Caracal.

La fata locului au fost aduse barci si scafandrii pentru a cerceta metru cu metru din acel lac. Si, dupa mai bine de trei ore de cercetare, oficialitatile au incheiat cautarile. Potrivit autoritatilor, in lac s-au gasit doar un sac cu gaini moarte si altul cu pampersi.

Zilele acestea, politistii vor continua cautarile, in speranta ca vor gasi noi indicii in cazul tinerelor din Caracal. Momentan, Gheorghe Dinca este internat in clinica din Penitenciarul Jilava, dupa ce a acuzat stari de rau. Imediat cum acesta va putea fi transferat, anchetatorii il vor aduce in Caracal pentru reconstituire.

