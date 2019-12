Ce au gasit mama Luizei si avocata familiei la locul rapirii! Nimeni nu si-a dat seama de asta, pana acum!

Joi dimineata, mama Luizei Melencu a mers la locul in care copila a fost rapita, alaturi de avocata familiei, Carmen Obarsanu. Ce au observat cele doua acolo este de-a dreptul cutremurator! Alte semne de intrebare in dosar?

Inainte de a consulta dosarul de la DIICOT, Monica Melencu si Carmen Obarsanu au mers in statia din Caracal, exact la locul de unde care Luiza a fost luata cu masina de Gheorghe Dinca, la ocazie. Cele doua au incercat sa faca rost de imaginile in care se observa momentul rapirii Luizei Melencu, in luna aprilie a acestui an.

"Vreau sa vad imaginile ce s-au depus la dosar. Ce am vazut pana acum e insuficient. Sa le compar cand le vad sa am reprezentarea locului. E mult mai important sa stim dinainte ce trebuie sa vedem", a declarat Carmen Obarsanu pentru RTV.

Luiza Melencu nu a fost luata la intamplare?

La locul rapirii, spune avocata familiei, au descoperit ca masinile care vin din sens opus trebuie sa ambaleze motorul pentru a urca panta. Pentru ca era mult prea aproape de trecerea de pietoni si de inceperea pantei, Carmen Obarsanu crede ca Luiza nu a fost luata la intamplare. Gheorghe Dinca nu ar fi vazut-o la intamplare, sustine aceasta, ci a mers, a incetinit si a luat-o.

"A vazut o dinainte de a face coltul. A mers, a incetinit si a luat-o. Avea rezolutia dinainte de a trece pe la aceasta trecere de pietoni", a mai spus Carmen Obarsanu.

La opt luni de la disparitia fiicei, Monica Melencu este in continuare de parere ca Luiza traieste. Dezamagita de faptul ca anchetatorii iau in calcul declaratia lui Gheorghe Dinca, in care vorbeste despre ucidere.

