Ce au in comun Hagi și Gabriel Oprea, Cristina Neagu și Meleșcanu

Gruparea în jurul a două cauze nobile și susținerea luptei pentru viață!

Acesta se dovedește crezul comun al unor personalități publice ale societății românești, de la câțiva politicieni, precum Traian Băsescu, Gabriel Oprea, Raluca Turcan etc., la jurnaliști binecunoscuți, precum Carmen Avram, Adrian Ursu, Lucian Mândruță etc., ori sportivi de performanță, precum Tătărușanu, Horia Tecău, Alexandru Găvan etc., care au făcut front comun și au donat piese de colecție pentru a sprijini secțiunile caritabile din cadrul Licitației de Artă de Contemporană din 11 noiembrie.

Secțiunea caritabilă este deschisă de «lupta de după război», care continuă „Pentru cei rămași” (cum s-a intitulat prima ediție a acestei licitații caritabile în noiembrie 2019) cu ediția a II-a, dând posibilitatea Asociației Militarilor Veterani să organizeze, cu ajutorul platformei Casei de Licitații A10 by Artmark, o strângere de fonduri în vederea construirii primului centru medical de recuperare pentru militarii români care au luptat pentru apărarea țării ori în acțiunile internaționale din teatre de operații precum Irak, Afganistan, Bosnia etc. Prin această primă rundă de colectare de fonduri și de popularizare a proiectului, Asociația Militarilor Veterani intenționează să strângă o sumă de 100.000 de euro, bani necesari pentru debutarea construirii centrului.

Iată câțiva dintre donatorii patrioți, ce au oferit licitației caritabile fie obiecte de colecție consistente, precum lucrări de artă, fie bunuri simbolice: la împlinirea a cinci ani de la tragedia din Clubul Colectiv, managerul Spitalului Clinic de Urgență „Sfântul Ioan”, Robert Agafiței, donează medalia și diploma sa pentru excelență în civism „Om între oameni”, pe care le-a primit pentru activitatea de salvare a victimelor accidentului din octombrie 2015.

Ex-Vicepremierul României și fost Ministru al Apărării Naționale, domnul Gabriel Oprea, a donat din partea Uniunii Militarilor și Polițiștilor «Mihai Viteazu » un artefact istoric, anume o cască de gală de ofițer pompier, de model francez, de la 1895, din vremea lui Carol I; s-a alăturat cauzei caritabile și fostul Ministru de Externe, domnul Teodor Meleșcanu, care și-a donat stiloul Sheaffer, placat cu aur, iar actualul Vicepremier, doamna Raluca Turcan, vine în sprijinul strângerii de fonduri cu donația unei lucrări de grafică, a gravorului sibian Ștefan Orth.

Tricouri ale unor fotbaliști legendari, mingi alergate pentru victorie, rachete de tenis care au marcat recorduri mondiale - acestea sunt câteva dintre obiectele-trofeu, încărcate de amintiri şi glorie, ce aparţin personalităților sportive donatoare şi care, speră organizatorul Asociația Militarilor Veterani, vor contribui, prin vânzare, la nobila cauză din 11 noiembrie. Tenismenul Horia Tecău (locul 1 ATP jucători de dublu) a donat racheta sa Wilson, purtându-i semnătura olografă, iar Cristina Neagu, alături de întregul lotul de jucătoare ale CSM București, semnează mingea de handbal cu care au câștigat meciul cu echipa unguroaicelor de la Ferencvaros Budapesta, din 18 octombrie (care marchează și revenirea în teren a Cristinei Neagu, izolată câteva săptămâni din pricina infecției cu Covid-19). Fotbaliștii români nu au putut rămâne indiferenți la cauza veteranilor, donând un tricou al Echipei Naționale de Fotbal, purtând autografele jucătorilor din lotul de seniori 2020 – printre care Hagi, Pușcaș sau Tătărușanu.

Reputata jurnalistă Carmen Avram, actualmente eurodeputat în Parlamentul de la Bruxellles, a donat o ie românească, înțelegând, poate, cel mai bine cauza pentru care militează veteranii, având în vedere participarea sa, ani la rând, în calitate de corespondent de război, în Orientul Mijlociu sau Africa de Nord. Totodată, jurnalistul Adrian Ursu contribuie la cauza caritabilă cu un lot format dintr-o mașină de scris și aparat de fotografiat marca „Vilia” din 1980, iar jurnalistul Lucian Mândruță s-a alăturat demersului lansat de Asociația Militarilor Veterani donând un lot format din două tricouri pentru ciclism.

Pentru cea de-a doua cauză caritabilă susținută în cadrul Licitației de Artă Contemporană din 11 noiembrie, artiști români contemporani, între care Răzvan Boar, Marilena Preda Sânc, Ioana Stanca etc., vin în sprijinul strângerii de fonduri pentru asigurarea serviciilor gratuite de tratament paliativ acordate copiilor bolnavi incurabil îngrijiți de fundația Hospice „Casa Speranței”. An de an, la inițiativa Hospice, Casa de Licitații A10 by Artmark oferă platforma de licitație și suportul său logistic în vederea organizării strângerii de fonduri caritabile, care anul acesta este intenționată pentru o valoare de 16.000 de euro, necesari funcționării echipelor de îngrijire paliativă a pacienților Hospice la domiciliu pentru o perioadă de două luni.

Licitația de Artă Contemporană din 11 noiembrie, reperul pieței de artă contemporană românească în cea de-a doua jumătate a anului, pune la dispoziția colecționarilor, dar și celor care nu stau deoparte și doresc să se implice social, lucrări de artă ori bunuri de colecție, dedicate acestor cauze nobile, dar și generic, în secțiunea comercială a Licitației, opere de artă semnate de marii artiști contemporani ai momentului, precum Corneliu Baba, Ștefan Câlția, Adrian Ghenie, Sabin Bălașa, Gheorghe Fikl sau Mircea Cantor. Licitația din 11 noiembrie se va desfășura online, pe platforma Artmark Live, iar până atunci, atât loturile dedicate celor două cauze caritabile, cât și cele care întregesc Licitația de Artă Contemporană, pot fi vizitate la Palatul Cesianu-Racoviță din str. C.A. Rosetti, nr. 5.