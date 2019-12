Ce au observat oamenii pe balconul apartamentului Vioricai Dancila din Videle. Ce spun vecinii despre fostul premier

Dupa esecul din turul doi al alegerilor prezidentiale si dupa loviturile primite din partea colegilor de partid, Viorica Dancila s-a intors, sau cel putin asa spun ci apropiatia, la viata de dinainte. Din declaratia sa de avere s-a aflat ca are un apartament de aproximativ 100 de metri patrati, tocmai in orasul Videle.

Ce au observat oamenii pe balconul apartamentului Vioricai Dancila din Videle

Conform datelor existente fostul Prim-Ministru are trecut in buletin, ca localitate de resedinta, orasul Videle, unde detine un apartament pe care l-a achizitionat impreuna co sotul, fiind maritata de trei decenii cu acesta. Cristinel Dancila este manager si activeaza la o mare companie. Viorica Dancila are un baiat, pe Victor , in varsta de 26 de ani acum, pe care l-a infiat in 1990 si de care este foarte mandra.

Reporterii de la wowbiz.ro au facut o vizita in orasul de resedinta al Vioricai Dancila si au aflat de la vecinii acesteia ca, si acum, chiar daca a ocupat una din cele mai inalte functii in stat, este un om normal, civilizat, gospodar, care se ocupa, atat cat ii permite timpul, de locuinta din Videle. Acestia au constat la fata locului ca Viorica Dancila, o femeie aranjata si eleganta la locul de munca, este si o gospodina desavarsita, cand au vazut rufele intinse la uscat pe balconul apartamentului.

Ce spun vecinii despre fostul premier

”Este o femeie tare de treaba, ne saluta, este civilizata, nu este deloc aroganta. E o vecina buna, ce sa va zic mai mult? Nu s-a schimbat deloc de atatia ani de cand o stim, chiar daca in ultimii ani a fost prim-ministru. Vine pe aici, normal, nu asa de des ca inainte, dar vine. Spala, calca, gateste, face piata, e o femeie gospodina, a muncit mereu, noi asa o stim”, a au spus vecinii Vioricai Dancila.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.