Ce avea Liviu Dragnea in buzunarul camasii! Imagini surprinse in masina de Politie

Liviu Dragnea a fost surprins in masina de Politie cu care este dus la Penitenciarul Rahova. Ceva insa, a atras atentia la liderul PSD.

Liviu Dragnea a fost luat de un echipaj de Politie de la domiciliu, luni dimineata, la cateva ore de cand si-a aflat sentinta: 3 ani si 6 luni de inchisoare cu executare.

In imaginile in care Liviu Dragnea apare in masina Politiei, in buzunarul camasii sale se poate observa buletinul acestuia.

Inainte de incarcerare, Liviu Dragnea a facut o diversiune si a pus presa pe urmele masinii sale personale, in care, insa, nu se afla.

Al treilea om din stat a fost condamnat definitiv la 3 ani si 6 luni cu executare in cazul angajarilor fictive la Directia Copilului Teleorman. Liviu Dragnea va fi dus la Rahova, unde va sta timp de 21 de zile in carantina, dupa care, va fi, cel mai probabil, transferat la Penitenciarul Jilava. Acolo, va executa pedeapsa in regim semideschis, potrivit news.ro.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.