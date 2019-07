Ce averi uriase au sefii de la Serviciul de Telecomunicatii Speciale

sts google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Proaspat demisionarul director al Serviciului de Telecomunicatii Speciale (STS)nu va fi deposedat si de bunastare odata cu pierderea functiei deoarece, potrivit declaratiei de avere, acesta detine mai multe proprietati, iar retributia primita pentru functia de director nu era deloc de neglijat. Breaking news! Directorul STS, Ionel Vasilca, a demisionat Intreaga garnitura de la conducerea Serviciului de Telecomunicatii Speciale abia daca are 2 ani de la investirea in functii. Mai exact, in septembrie 2017, presedintele Klaus Iohannis a facut propunerile de numire ale lui Ionel-Sorinel Vasilca, Ionel-Sorin Balan, Madalin-Virgil Mihai si Marian Cosmin Radoi in fruntea STS-ului. Astfel incat, deja fostul director a ...