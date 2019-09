Ce cadou a primit Iohannis de la tinerii din PNL

Prezent la Școala de Vară a Tineretului Național Liberal, la care au participat circa 1000 de tineri, președintele Klaus Iohannis a primit un cadou de la șefa TNL, Mara Mareș

„Noi, tinerii, avem nevoie de modele mai mult ca orice. Iar dvs, dle. Presedinte si aici vorbesc in numele tuturor colegilor mei din TNL sunteti un model pentru noi toti. Sibiul a devenit reperul administratiilor din Romania, nu ati facut niciun compromis in intreaga cariera dvs politica in respectarea unor principii precum onestitatea, integritatea si corectitudinea, sunteti unul dintre cei mai respectați lideri europeni, ati aparat democratia in Romania cand era dur atacata si ati facut ca tara noastra sa fie apreciata si respectata in NATO si UE! Si, ce ne place noua cel mai mult: sunteti cel mai rau cosmar al PSD!”, i-a spus Mareș lui Iohannis.

Președintele TNL i-a oferit un tricou Președintelui României.

„Ne bucuram sa avem un presedinte asa cool alaturi de noi, echipa Tineretului National Liberal va este alaturi si vrem sa va oferim un cadou. Aveti sapca cu Make Romania Great Again, noi va completam tinuta asa ca va facem cadou un tricou cu “TNL - Generatia Altfel”!”, a spus Mara Mareș.