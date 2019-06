Ce cadou i-a luat Anamaria Prodan fiicei sale, Sarah. Le-a aratat tuturor

Anamaria Prodan si-a rasfatat fiica cea mica cu ocazia absolvirii. Sarah a primit un bolid de lux de la mama sa.

Sarah, fiica cea mica a impresarei Anamaria prodan, este jucatoare de baschet in America. Zilele acestea, Sarah a absolvit cu succes scoala, motiv de mare bucurie pentru vedeta.

Sarah a a absolvit IMG Academy, o scoala pregatitoare din Florida, SUA, fondata in 2002 si care de-a lungul timpului a lansat mai multi jucatori ce au ajuns la nivel inalt in baschet, tenis, baseball sau fotbal

Anamaria Prodan i-a facut un super cadou fiicei sale. I-a luat o masina de lux, de care tanara a fost extrem de incantata.

Impresara a postat, pe o retea de socializare, o fotografie si o inregistrar4e video cu masina pe care i-a facut-o cadou fetei sale mai mici.

„Cadou de absolvire. Sarah”, a scris Anamaria Prodan pe Instagram.

„Pentru ca este incredibila. Pentru ca merita orice. pentru ca ma face atat de mandra. Pentru ca munceste din greu ca sa fie numarul 1. Mandra de printesa mea”, a adaugat impresara.

Anamaria Prodan, in varsta de 46 de ani, este cunoscuta publicului larg ca impresara si vedeta de televiziune. Este mama a doua fete, Rebecca si Sarah, din mariajul cu baschetbalistul Tiberiu Dumitrescu, cel care i-a fost primul sot.

De asemenea, vedeta mai are un baiat, Laurentiu sau Reghe Junior cum este cunoscut baiatul, pe care il are cu actualul sau sot, antrenorul de fotbal Laurentiu Reghecampf. Acesta din urma are si el un fiu, Luca, dintr-un mariaj anterior.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.