Ce cadouri si-au oferit unul altuia Vladimir Putin si Kim Jong-un - FOTO/VIDEO

Kim Jong Un si Vladimir Putin Kim Jong-un si Vladimir Putin au facut schimb de cadouri, joi, in timpul primei lor intalniri, in Vladivostok. Cei doi lideri si-au daruit sabii traditionale si au povestit despre ce reprezinta cadourile. Mai intai, Kim a primit din partea lui Putin o pereche de ochelari facuti manual. Apoi, Putin i-a oferit lui Kim cel mai important cadou: o sabie curbata pe care a testat-o inante sa i-o imaneze dictatorului nord-coreean. Vezi si; Gest bizar al bodyguarzilor lui Kim Jong Un. Ce au facut la sosirea trenului in Rusia - VIDEO Apoi, liderul de la Phenian i-a oferit si el o sabie traditionala presedintelui rus, relateaza rt.com. "Reprezinta puterea, reprezinta sufletul meu si ...