Ce contin dosarele care au ajuns in instanta in cazul violentelor de la protestul Diasporei din 10 august 2018

La 11 luni de la protestul Diasporei din 10 august 2018, Ziare.com a analizat care este situatia anchetelor demarate de procurori in acest caz. Un numar de 18 huligani violenti au fost trimisi in judecata, niciun jandarm nu a fost inculpat, in ciuda sutelor de plangeri facute de protestatarii pasnici victime ale violentelor.