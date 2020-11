Ce contine ghidul pentru desfasurarea activitatilor de telemunca si de munca la domiciliu. Documentul publicat de Inspectia Muncii

Inspectia Muncii a publicat vineri, 6 noiembrie, un ghid in care explica procedura pe care angajatorii trebuie sa o urmeze pentru introducerea in Registrul General de Evidenta a Salariatilor (REGES/REVISAL) a actelor acelor angajati pe care ii trec in regim de munca la domiciliu, telemunca sau prin aplicarea un program individualizat de munca, potrivit unui comunicat al institutiei.