Ce cred barbatii cu adevarat despre femeile care au celulita? Raspunsul care le-a dat pe spate pe toate femeile!

celulita google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Aproape toate femeile si-ar dori sa nu aiba pic de celulita, pe care o considera inestetica. Aspectul alveolar celulitic apare ca urmare a problemelor din tesutul conjunctiv si tesuturile adipoase ale corpului, iar dieta, hormonii si stilul de viata joaca un rol important. Totusi, daca ai grija de alimentatia ta si faci sport, celulita ar trebui sa fie sub control, o vei avea probabil pe portiuni mici din corp, iar barbatii nici nu vor observa. „Serios, chiar nu imi pasa. Nu am preferinte fizice. Gasesc femei atragatoare cu diferite forme ale corpului. Sunt atras in principal de personalitate, apoi de ochi, dantura si buze. Daca esti de treaba, amuzanta, daca si tu consideri ca sunt amuzant si mai ai s ...