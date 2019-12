Ce cumparaturi fac parintii pentru cei mici, in luna cadourilor

In plin sezon de cumparaturi, alegerea cadoului echivaleaza cu un scop practic. Cel putin in teorie, pentru ca in practica "socoteala de acasa nu se mai potriveste cu cea din targ", cum spune o celebra vorba. Industria jucariilor pentru copii este ofertanta astfel ca sute de modele de jucarii atrag si ii fac chiar si pe parinti sa fie mai darnici cu ce scot din buzunar.