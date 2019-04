Ce decizie a luat Cristiano Ronaldo in privinta viitorului sezon

Cristiano Ronaldo google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Celebrul fotbalist portughez Cristiano Ronaldo a asigurat ca va juca si in sezonul viitor la Juventus, dupa ce echipa sa a devenit sambata campioana a Italiei, relateaza presa internationala. "Sunt sigur 1.000% ca raman. Sunt cu adevarat multumit. Am castigat acest titlu inca din primul meu sezon in acest campionat. A fost un sezon extraordinar pentru Juventus, fiindca am castigat si Supercupa. Sigur, in Liga Campionilor lucrurile n-au mers cum am vrut noi. Mai e insa si sezonul viitor", a spus atacantul portughez dupa victoria de sambata cu Fiorentina (2-1). Cristiano Ronaldo are talente nebanuite. Ce a facut la volanul Rolls Royce-ul sau, alaturi de fiul sau si de Georgina Eliminarea lu ...