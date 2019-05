Ce decizie a luat sotia dupa ce Jorge a "tradus-o" cu Ioana Filimion la "Ferma"

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Celebrul cantaret Jorge si-a impacat sotia dupa telenovela cu Miss Romania, de la emisiunea ”Ferma”! Este bine stiu faptul ca, Jorge, a fost surprins in ipostaze icendiare cu Ioana Filimion. Jorge, pe numele din buletin George Papagheorghe, a devenit tinta unor replici acide dupa ce a fost filmat dezbracat in cada cu Ioana Filimon in timpul show-ului “Ferma”. Cei doi au facut baie impreuna si s-au atins fara rezerve, ba chiar Ioana l-a spalat pe artist pe cap in timp ce Jorge isi tinea capul sprijinit… intre picioarele brunetei. Scena fierbinte si lipsita de inhibitii dintre Ioana Filimon si Jorge a nascut insa si multe suspiciuni. Colac peste pupaza, dupa ce au iesit din emisiunea de la PRO TV, can ...