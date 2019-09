Ce decizie NEASTEPTATA au luat profesorii de la scoala Alexandrei Macesanu

alexandra macesanu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Decizie uluitoare luata de profesorii de la scoala Alexandrei Macesanu. Adolescenta va fi trecuta in catalog, ca si cum ar fi inca asteptata, iar atunci cand se va face prezenta, va fi strigata ca si ceilalti elevi. Atunci, toti elevii se vor ridica si vor spune prezent. Banca a doua de la mijloc va ramane neocupata, pana cand Alexandra se va intoarce la scoala. Momente de COSMAR pentru colegii Alexandrei Macesanu, in prima zi de scoala „La inceput am crezut ca este o gluma. Este o persoana foarte pozitiva, sociabila, nu exista zi sa nu ne dam temele. Inima mea imi spune ca este vie si ca o sa se intoarca. Este o zi foarte grea, avem un gol in suflet si nu stim cum sa reactionam”, a sp ...