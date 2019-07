Ce decizie va lua CSM in cazul procuroarei care a luat-o cu forta pe Sorina

Procuroarea Piturca google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Sectia pentru procurori in materie disciplinara a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) este asteptata sa se pronunte astazi cu privire la suspendarea din functie a procuroarei care a preluat brutal fetita de 8 ani de la asistentul maternal din Baia de Arama. Mandatul de perchezitie era pentru obtinerea de probe si inscrisuri, nu pentru preluarea copilului. Sectia pentru procurori in materie disciplinara a CSM a avut pe ordinea de zi, in sedinta de miercuri, cazul Mariei Antoaneta Piturca, procuror-sef Sectie de urmarire penala din cadrul Parchetului Curtii de Apel Craiova, pentru care Inspectia Judiciara a propus suspendarea din functie. Procuroarea care a agresat-o pe Sorina: "Nu ma c ...