Ce decizie va lua Viorica Dancila in legatura cu Ministerul Justitiei

Viorica Dancila 3 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Premierul Viorica Dancila a spus astazi ca exista posibilitatea ca ministrul interimar al Justitiei, Ana Birchall, sa fie propusa sefului statului pentru un mandat plin la minister. Totusi, premierul precizat ca Birchall este si vicepremier pe relatii strategice si daca ar primi portofoliul Justitiei atunci ar trebui o restructurare a Guvernului. Premierul Viorica Dancila: ''Guvernul va acorda sprijin astfel incat sa imbunatatim lucrurile'' „Nu am discutat de acest lucru. Daca as mentine-o si intr-o parte si in alta ar fi privit ca o restructurare pentru ca e si vicepremier”, a spus Dancila, care a precizat ca decizia va fi luata dupa europarlamentare intr-un CEX PSD. Da ...