Ce drama! Mama a doi copii, Mirela este distrusa! Batura și violata, tanara a rabufnit: “Nu mai pot indura! Nu ma ajuta nimeni, am…”

Mirela, o tânără mamă din Botoșani, nu a mai rezistat și a povestit calvarul prin care a trecut. A fost violată, după care bătută din simplul motiv că a dorit să-și păstreze sarcina. ”La 18 ani am doi copii. Cea mare are 2 ani şapte luni. Am făcut-o după un viol. Mi-a fost milă să […]

