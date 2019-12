Ce e in spatele amanarii obtinute de Romania? "Grava ingrijorare" la CEDO si recurs compensatoriu 2.0

Faptul ca saptamana aceasta, glontul doar "ne-a sters", nu inseamna ca arma nu e in continuare incarcata si indreptata spre noi. Cine crede ca amanarea pana in martie primita de la CEDO este o rezolvare in sine va avea surpriza sa constate ca in 3 luni, Romania trebuie sa vina nu doar cu alt recurs compensatoriu, dar si cu multi bani.