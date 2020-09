Ce este cu adevarat important atunci cand te cazezi la hotel?

In primul rand, camera trebuie sa fie curata, baia trebuie sa fie personala si bine igienizata, cearceafurile trebuie sa fie impecabile. In plus, micile comoditati atat de importante pentru clienti, precum cosmeticele hoteliere, prosoapele si halatele pentru hotel, papucii de unica folosinta si toate accesoriile atat de necesare confortului oaspetilor, trebuie sa fie prezente in fiecare camera.