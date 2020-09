Ce este curajul

Curajul este perceput diferit in functie de cultura si context social. Cu secole in urma, erau considerati curajosi cei care mergeau la razboi. Astazi, un act de curaj poate fi si sa-ti deschizi o afacere, sa-ti schimbi locul de munca sau sa pui capat unei casnicii care nu mai merge. In orice context, curajul implica asumarea de riscuri.