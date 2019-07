Ce este mobilierul horeca si ce iti ofera un furnizor profesionist de astfel de produse?

mobilier horeca google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Cu siguranta ai auzit si tu denumirea de "horeca", insa exista posibilitatea sa nu fii foarte familiarizat cu privire la acest termen. Scris uneori si sub forma "HoReCa", acest cuvant este un acronim care provine de la "hotel", "restaurant" si "cafenea". Practic, sub aceasta umbrela sta activitatea unei intregi industrii, mai exact unul dintre cele mai importante sectoare ale serviciilor alimentare. Fiind un termen extrem de vast, horeca reuneste atat pensiunile de mici dimensiuni, dotate cu o unitate alimentara, cat si restaurantele cu sute de camere si mii de locuri in restaurant. In ultimii ani, exista voci care sustin ca particula "Ca" d ...