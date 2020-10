Ce este si cum se combate transpiratia excesiva pe fond de stres

In secolul 21, stresul ne acapareaza pe zi ce trece mai mult si, uneori, efectele sale nedorite isi fac simtita prezenta. Unul dintre acestea este transpiratia excesiva, ce poate avea un impact negativ asupra calitatii vietii, afectand activitatile zilnice dar si munca si interactiunile sociale. In continuare, vom afla cum apare transpiratia excesiva in contextul unei situatii stresante si care sunt modalitatile prin care o putem combate.