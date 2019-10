Ce evenimente vor avea loc in acest weekend, la Constanta

O serie de evenimente se vor desfășura în acest weekend, la Constanța., de la ora 10:00, faleza Caelia din stațiunea MamaiaCea de-a VIII-a ediție a evenimentului sportiv, organizat de Clubul Sportiv Bilal Constanţa continuă cu etapa a 3-a.Competiția se adresează copiilor cu vârste între 5 și 14 ani și se desfășoară în trei etape cu clasamente întocmite după fiecare etapă și un clasament general.Primul start va fi la ora 10:00.Evenimentul sportiv va fi organizat pe 5 categorii de vârstă:- Copii D2 5-6 ani masculin/feminin- Copii D1 - 7/8 ani masculin feminin- Copii C - 9/10 ani masculin/feminin- Copii B - 11/12 ani masculin/feminin- Copii A - 13/14 ani masculin/femininTaxă de participare - 25 lei per etapă și 60 lei pentru toate cele trei etape., de la 10:30, Casa de Cultură a Sindicatelor din ConstanțaProgramul de educație emoțională îi împrietenește pe cei mici cu emoțiile lor și îi învață ce înseamnă un vis măreț. Spectacolul este unul plin de aventuri, în care cei mici descoperă cum s-au cunoscut Tzitzi și Poc. Proiectul care educă prin teatru vorbește despre auto-disciplină, responsabilitate și înțelegerea și acceptarea diferențelor dintre noi. Spectacol este avizat psihologic și supervizat de Asociația Română de Psihodramă Clasică.Meciul dintre A.C.S. Tomitanii Constanța și CSM Știința Baia Mare se dispută sâmbătă, 19 octombrie, de la ora 11:00, pe stadionul „Mihai Naca” din Constanța., sâmbătă, 19 octombrie, ora 17:00, Muzeul de Artă ConstanțaInstituția de cultură va găzdui o serie de activități organizate de Uniunea Armenilor din România(UAR), filiala Constanța prin care vor fi omagiate două personalități ale culturii armene, la împlinirea a 150 de ani de la naștere: arhimandritul Komidas, compozitori muzicolog, pedagog, profesor și etnograf, și poetul armean Hovhannes Tumanian.În prima parte a evenimentului va fi lansat volumul „Limba armeană fără profesor“, de Arsen Arzumanyan. Vor prezenta dr. Corina-Mihaela Apostoleanu, directorul Bibliotecii Județene Constanța „Ioan N. Roman“ și Liviu Merdinian, președintele UAR Constanța.În cea de-a doua parte a evenimentului, soprana Armine Khachatryan și pianista Carmen Asfadurian vor susține un concert-omagiu adus celor două personalități ale culturii armene, Komidas și Hovannes Tumanian. De asemenea, tânărul pianist Aram Niță va oferi un recital special cu piese de Wolfgand Amadeus Mozart, Frederic Chopin și Franz Liszt.Ziua de 12 octombrie a fost decretată de către Parlamentul României ca Ziua alfabetului, limbii şi culturii armene.BC Athletic Constanța debutează în fața propriilor suporteri în Liga Națională de Baschet Masculin,, de la ora 17:00, la Sala Sporturilor din Constanța. Primul meci în Arena Gladiatorilor o aduce pe CSM Miercurea Ciuc în cea de-a doua etapă a Ligii Naționale de Baschet Masculin, Grupa B.În cadrul campaniei „Bucurie în fiecare zi”, vor fi strânse alimente, produse de igienă sau rechizite, care vor ajunge la copiii din satul Băltăgești! Team is everything!Teatrul Național de Operă și Balet „Oleg Danovski” prezintă spectacolul Don Giovanni, operă a cărei muzică a fost compusă de Wolfgang Amadeus Mozart pe un libret scris în limba italiană de Lorenzo da Ponte. Regia artistică este semnată de Beatrice Rancea iar scenografia, de Constantin Ciubotariu. Sub conducerea muzicală a lui Roberto Buffo , pe scenă vor evolua soliștii Marius Eftimie, Akiko Hayakawa, Elena Rotari, Stela Sîrbu, Orest Pîslariu, Doru Iftene, Smaranda Drăghici, Bogdan Ocheșel și Constantin Acsinte.Opera compusă de Giacomo Puccini, pe un libret de Luigi Illica și Giuseppe Giacosa, va fi pusă în scenă duminică, 20 octombrie, de la ora 19:00.Regia artistică este semnată de Ognian Draganov iar scenografia, de Grigore Gorduz. Conducerea muzicală este asigurată de Koichi Inoue. Corpul de soliști este format din: Akiko Hayakawa, Lucia Mihalache, Răzvan Săraru, Marius Eftimie, Anton Zidaru, Ionela Duma, Cristian Caragea, Laurențiu Severin, Constantin Acsinte și Andrei Băican.Publicul constănțean se va delecta duminică, 20 octombrie, de la ora 19:00, cu piesa de teatru „Coaste din viața lui Adam”. Spectacolul prezintă o viziune în cheie comică a vieții de după moarte.Regia și scenariul poartă semnătura lui Octavian Strunilă. Din distribuție fac parte: Leonid Doni, Paul Ipate, Octavian Strunilă, Anca Dinicu și Oana Strunilă.Prețul unui bilet este de 50 și 60 lei.Evenimentul va avea loc, de la ora 20:00, la „The Library Constanța”. Concertul vine în sprijinul campaniei "Music for Autism", care are ca scop amenajarea terenurile de sport pentru copiii cu dizabilităţi din Centrele Şcolare pentru Educaţie Incluzivă din Constanţa.