Ce exemplu da! Ce a facut instructor auto cand ducea un elev la proba practica pentru obtinerea permisului de conducere

Un instructor auto a fost prins baut la volan de politistii din Olt, in timp ce transporta la un elev la proba practica pentru sustinerea permisului de conducere. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie al Judetului Olt, miercuri dimineata, politistii din cadrul Politiei municipiului Slatina au depistat un barbat de 42 de ani din orasul Bals in timp ce conducea un autoturism in municipiul Slatina avand o alcoolemie de 0.53 mg/l alcool pur in aerul expirat. Weekend de cosmar pe strazile din Iasi! Accidente unul dupa altul! Zeci de oameni au vazut moartea cu ochii, dar au scapat ca prin minune! Oamenii legii au stabilit ca barbatul respectiv este instructor auto si are in masina personala un ...