Ce fac astazi criminalistii la "casa groazei", de la Caracal

casa Dinca google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Anchetatorii vor incepe din nou sa rascoleasca locuinta lui Gheorghe Dinca. Procurorii si criminalistii revin in aceasta dimineata cu un nou mandat de perchezitie in casa groazei. Curtea, dar si interiorul locuintei lui Dinca vor fi verificate cu atentie si se va trece si la sapaturi. Si la politia din localitate vor continua audierile. Mai multi cunoscuti de-ai lui Dinca sunt asteptati pentru a raspunde intrebarilor anchetatorilor si li se vor preleva probe biologice. Declaratii noi care adancesc semnele de intrebare in cazul de la Caracal: " In 2001, Dinca si asociatul meu plecau cu fete minore" Gropile betonate din curtea lui Dinca vor fi sparte, la fel si peretii ridicati recent in interioru ...