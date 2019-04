Ce face de fapt Loredana Chivu. Castiga lunar mii de euro

Loredana Chivu insta story google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Fosta asistenta TV Loredana Chivu castiga bine gratie notorietatii si numarului mare de urmaritori de pe Instagram si . Aceasta ajunge sa primeasca intre 700 si 1.000 de euro pentru o postare si un insta story de promovare a unui produs. Mai mult decat atat, are contracte vechi cu saloane de infrumusetare si brand-uri de haine de unde primeste in jur de 2.000 de euro, lunar. Si asta nu este tot! Iubita lui None danseaza in spectacolele unor manelisti celebri, onorariul ei fiind cuprins intre 400 si 1.000 de euro in functie de durata show-ului si de tara in care are loc reprezentatia. Asadar, Loredana castiga, intr-o luna proasta, minimum 3000 de euro. Cum a aparut imbracata Lored ...